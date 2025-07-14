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الرئيس الأوكراني يكلّف سفيريدينكو برئاسة الحكومة

الرئيس الأوكراني ويوليا سفيريدنكو - أرشيفية
14 يوليو 2025 16:21

كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو، بقيادة حكومة جديدة.
وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "ناقشنا تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا، وتوسيع برامج دعم الأوكرانيين، وزيادة إنتاجنا المحلي من الأسلحة".
وأضاف: "سعياً لتحقيق هذا الهدف، نبدأ عملية تحول في السلطة التنفيذية في أوكرانيا".
وتابع أنه اقترح أن تتولى سفيريدنكو قيادة حكومة أوكرانيا "لتطوير عملها بشكل جذري".
ويأتي القرار الذي يتطلب موافقة البرلمان في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الازمة الأوكرانية التي دخلت عامها الرابع، ووسط سعي كييف إلى إنعاش اقتصادها الذي يتعرض لضائقة مالية.
وسفيريدينكو، البالغة من العمر 39 عاماً، خبيرة اقتصادية وتشغل منصب النائبة الأولى لرئيس الوزراء منذ 2021، ولعبت دوراً رئيسياً في المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة.

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المصدر: رويترز
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
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