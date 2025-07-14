روسيا تدلي ببيان بشأن تسليم أسلحة أميركية لأوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن شحنات الأسلحة والذخيرة الأميركية إلى كييف تواصلت ولا تزال مستمرة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وقال ترامب "سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمس الحاجة إليها"، لكن دون أن يحدد عددها، وبعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.

وتراجع البيت الأبيض عن إعلانه في وقت سابق من هذا الشهر نيته وقف بعض شحنات الأسلحة إلى كييف، وأعلن بدلا من ذلك صفقة جديدة تتضمن قيام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدفع أموال للولايات المتحدة مقابل بعض الأسلحة التي سيرسلها لأوكرانيا.

وأوضح ترامب "سنرسل لهم في الأساس قطعا متنوعة من المعدات العسكرية المتطورة ولكنهم سيدفعون لنا مقابلها 100 في المئة".

وأضاف "سيكون ذلك بالنسبة إلينا بمثابة صفقة".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين، ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب "يبدو الآن أن أوروبا ستدفع تكلفة هذه الإمدادات، سيتم دفع ثمن البعض، ولن يتم دفع ثمن البعض الآخر".

وأضاف "تبقى الحقيقة المتمثلة في أن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا كان متواصلا وسيظل مستمرا".

ونقل موقع "أكسيوس"، أمس الأحد، عن مصدرين مطلعين أن من المتوقع أن يعلن ترامب عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا بأسلحة هجومية في تحول شديد عن موقفه السابق.

وقال بيسكوف إن من الواضح أن كييف ليست في عجلة من أمرها بشأن الجولة الثالثة من محادثات السلام، مضيفا أن روسيا مستعدة لهذه الجولة وتنتظر الوضوح بشأن التوقيت من أوكرانيا.