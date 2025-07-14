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أوروبا تعد رسوما جمركية تبلغ 84 مليار دولار ضد أميركا

ماروش شيفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي
14 يوليو 2025 17:51

قال ماروش شيفتشوفيتش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن التكتل قد يرد على رسوم جمركية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعرفات على سلع بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار أميركي).
وقدّمت المفوضية الأوروبية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، لائحة بتعرفات على سلع بقيمة 72 مليار يورو قد يتم اعتمادها كردٍّ في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% على وارداتها من التكتل.
وأضاف سيفتشوفيتش، بعد اجتماع وزراء تجارة التكتّل في بروكسل، "نتفاوض أولا، ولكننا نستعدّ في الوقت ذاته"، مؤكدا أنّ هذا موقف مشترك لكل الدول الأعضاء.
وأعلن الرئيس الأميركي، السبت، أنه سيفرض رسوما جمركية تبلغ 30% اعتبارا من الأول أغسطس المقبل على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، أبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف شيفتشوفيتش أن "الاتحاد الأوروبي لا يتخلى أبدا عن بذل جهد حقيقي، لا سيما بالنظر إلى العمل الشاق المبذول ومدى قربنا من التوصل إلى اتفاق والفوائد الواضحة للحل التفاوضي (المحتمل)".
 وقال مفوض التجارة إن الدول الأعضاء اتفقت على ضرورة اتخاذ إجراءات للرد إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح، بعد اجتماع مع وزراء التجارة في دول الاتحاد، أنه يعتقد بأن "مواصلة المفاوضات لا تزال ممكنة"، وأن أي اتفاق يجب أن يحظى بموافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وذكر أيضا أنه يعتزم التشاور مع نظرائه الأميركيين في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة الوضع الراهن.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
رسوم جمركية
الولايات المتحدة
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