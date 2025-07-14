وفد هندي يصل إلى أميركا للتفاوض بشأن اتفاق تجاري

قال مصدران حكوميان هنديان، اليوم الاثنين، إن وفدا تجاريا وصل إلى واشنطن لإجراء محادثات جديدة بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وتوقع أحد المصدرين أن ينضم كبير المفاوضين التجاريين الهنود راجيش أجراوال غدا الثلاثاء إلى المحادثات. وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال، في فعالية أقيمت في نيودلهي اليوم الاثنين، إن المحادثات التجارية بين البلدين تحرز تقدما سريعا، مضيفا أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الجانبين.

والهند من الدول القليلة التي لا تزال تتفاوض بغية التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس دونالد ترامب التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى كثيرا اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وقال غويال، في وقت سابق، إن نيودلهي ستبرم اتفاقات تجارية تفيد المصلحة الوطنية وليس فقط للوفاء بالمواعيد النهائية التي حددها ترامب.