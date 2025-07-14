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إسبانيا: الحر يودي بحياة مئات الأشخاص خلال شهرين

لافتة تظهر درجة الحرارة في برشلونة (أرشيفية)
14 يوليو 2025 18:35

قالت وزارة البيئة الإسبانية، اليوم الاثنين، إن درجات الحرارة المرتفعة تسببت في وفاة 1180 شخصا في البلاد خلال الشهرين الماضيين، بزيادة حادة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن البيانات أظهرت أن الغالبية العظمى ممن لقوا حتفهم بسبب موجات الحر تتجاوز أعمارهم 65 عاما وأن أكثر من نصفهم من النساء.
كانت المناطق الأكثر تضررا هي جاليسيا ولاريوخا وأستورياس وكانتابريا، وجميعها يقع في النصف الشمالي من البلاد.
وتجاوزت درجات الحرارة في إسبانيا 40 درجة مئوية في الأسابيع الماضية، وهو ما شهدته بلدان أخرى في أوروبا الغربية.
ونقلت الوزارة عن بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة أن 1180 شخصا توفوا لأسباب تتعلق بالحرارة بين 16 مايو و13 يوليو مقارنة مع 70 حالة وفاة سجلت في الفترة ذاتها من عام 2024.
وارتفع عدد الوفيات بشكل ملحوظ في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

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المصدر: رويترز
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