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الرئيس اللبناني: وحدة أراضينا ثابتة ويحميها جيشنا

الرئيس اللبناني جوزيف عون
14 يوليو 2025 18:52

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، أن وحدة أراضي لبنان ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني وإرادة اللبنانيين.
وأضاف عون، خلال لقائه وفدين من مجلسي نقابة المؤسسات السياحية البحرية وإدارة مصرف الإسكان في لبنان "لقد أقسمت اليمين بعد انتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن أن ينكث بقسمه لأي سبب كان أو يقبل بأي طروحات مماثلة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وأشار عون إلى "أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ، وذلك استنادا إلى اتفاق الطائف. وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية".
وقال "إن التحديات كبيرة حولنا، كما أن الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا، وإرادتنا الصلبة، أن نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان".
وكشف عن أن هدف زياراته إلى العديد من الدول هو "إعادة مد الجسور بين لبنان و العالم".

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