"الناتو": أوكرانيا ستحصل على كميات "هائلة" من الأسلحة

أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ستحصل على كميات "هائلة" من الأسلحة.

وأشار روته، خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إلى أن الأسلحة سترسل إلى كييف بموجب اتفاق اتفاق بين الحلف والولايات المتحدة.

وقال للصحفيين: "يعني ذلك أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضاً".

من جهته أوضح ترامب أن قيمة هذه الإمدادات التي تشمل ذخائر وأسلحة بينها أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ، تصل "إلى مليارات الدولارات".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تلقيه وعوداً بتسلم بلاده شحنات أسلحة جديدة من أميركا وحلفائها الأوروبيين.

وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي تعليقاً جزئياً على شحنات الأسلحة التي كانت قد وعدت بإرسالها بالفعل إلى أوكرانيا.