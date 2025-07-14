الثلاثاء 15 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الناتو": أوكرانيا ستحصل على كميات "هائلة" من الأسلحة

مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
14 يوليو 2025 20:16

أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ستحصل على كميات "هائلة" من الأسلحة.
وأشار روته، خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إلى أن الأسلحة سترسل إلى كييف بموجب اتفاق اتفاق بين الحلف والولايات المتحدة.
وقال للصحفيين: "يعني ذلك أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضاً".
من جهته أوضح ترامب أن قيمة هذه الإمدادات التي تشمل ذخائر وأسلحة بينها أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ، تصل "إلى مليارات الدولارات".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تلقيه وعوداً بتسلم بلاده شحنات أسلحة جديدة من أميركا وحلفائها الأوروبيين.
وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي تعليقاً جزئياً على شحنات الأسلحة التي كانت قد وعدت بإرسالها بالفعل إلى أوكرانيا. 

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الروسي يلتقي الرئيس الصيني في بكين
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
روسيا
مارك روته
الناتو
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
أميركا
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
أيندهوفن يضم حارس منتخب التشيك
الرياضة
أيندهوفن يضم حارس منتخب التشيك
اليوم 14:22
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج
اليوم 14:08
العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»
الرياضة
العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»
اليوم 14:03
انطلاق الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
انطلاق الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 14:00
«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©