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«اليونيسيف»: 5800 طفل مصاب بسوء التغذية في يونيو

طفلة نازحة تجلس أمام خيمتها في مدينة رفح (أرشيفية)
15 يوليو 2025 01:29

غزة (الاتحاد)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تشخيص إصابة أكثر من 5800 طفل بسوء التغذية في قطاع غزة، خلال شهر يونيو، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع منذ 18 عاماً.
وقالت المنظمة الأممية، في منشور على منصة «إكس»، إن من بين هؤلاء الأطفال، أكثر من ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعاً متواصلاً للشهر الرابع على التوالي.
وأكدت «اليونيسف» أن «الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تتطلب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وعلى نطاق واسع»، محذرة من أن الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة على حياتهم في ظل مجاعة متفشية أودت بحياة الكثيرين، لا سيما من الأطفال.
وفي السياق ذاته، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من تصاعد حاد في حالات سوء التغذية في القطاع، مؤكدة أن حالات سوء التغذية في عياداتها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ مارس الماضي، جراء تشديد القوات الإسرائيلية الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
وأوضحت «الأونروا» أنه «منذ مارس، لم يُسمح للوكالة بإدخال أي مساعدات إنسانية إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة، وسط قيود مشددة على الإمدادات الطبية الأساسية».
وأضافت أن الطواقم الطبية في القطاع اضطرت إلى إعطاء الأولوية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة وسوء تغذية حاد، في ظل نقص الإمكانيات وانهيار النظام الصحي بفعل القصف المتواصل.

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