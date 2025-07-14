120 قتيلاً فلسطينياً و557 جريحاً خلال 24 ساعة

غزة (الاتحاد)



قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن 120 ضحية و557 جريحاً وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت في تقريرها اليومي لعدد الضحايا والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأشارت إلى وصول 5 قتلى و143 جريحاً من منتظري المساعدات خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات إلى 838 قتيلاً، وأكثر من 5575 جريحاً.

وأكدت الوزارة «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 58386 شهيدا، و139077 جريحاً، من بينهم 7568 شهيداً، و27036 جريحاً منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 مارس الماضي».