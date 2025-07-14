واشنطن: نأمل في التوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يأمل أن تُفضي المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس إلى نتائج ملموسة خلال الأسبوع الجاري.

ورداً على سؤال بشأن الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال ترامب للصحافيين فجر أمس: «نحن نجري محادثات، ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة».

وتدعم الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع، بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

وأمس الأول، قال مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنه متفائل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأبلغ ويتكوف الصحافيين في تيتربورو، بنيوجيرسي، أنه يخطط للقاء مسؤولين قطريين كبار على هامش نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

من جانبها، أعلنت «حماس» في بيان أنها بحثت مع حركة «الجهاد» في العاصمة القطرية الدوحة تطورات المفاوضات الجارية، مؤكدة أن أي «مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته، وفي مقدمتها إنهاء الحرب وانسحاب قوات العدو بالكامل، وفتح المعابر وإعادة الإعمار».

وذكرت الحركة أنها بحثت مع وفد «الجهاد» ردود إسرائيل على المقترحات التي قدمها الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار وسبل التعامل معها.

وأعلنت وسائل إعلامية مصرية، أمس، أن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في إطار الجهود المبذولة لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام، إن رشاد عقد كذلك لقاءات مكثفة مع وفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار تحركات مصر المستمرة لدفع جهود التهدئة، وتذليل العقبات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار. ولفتت في هذا الصدد إلى اتفاق مصر وقطر على أهمية التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى.

وأكدت وسائل الإعلام أن «الوسطاء المصريين والقطريين والولايات المتحدة يكثفون اتصالاتهم ولقاءاتهم مع الأطراف كافة لدفع جهود التوصل للتهدئة في غزة».

بدوره، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يأمل أن تُفضي المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» إلى نتائج ملموسة خلال الأسبوع الجاري.

وتدعم الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع، بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

وقال ترامب للصحفيين: «نحن نجري محادثات، ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة».