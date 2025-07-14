الثلاثاء 15 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق: تخلي «العمال الكردستاني» عن السلاح يرسخ استقرار المنطقة

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد (أرشيفية)
15 يوليو 2025 01:29

هدى جاسم (بغداد)

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح خطوة مهمة لترسيخ الأمن واستقرار المنطقة. 
وقالت الرئاسة  العراقية، في بيان، إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية، أمس، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان. وأكد الرئيس رشيد، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، مشيداً بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وتخلي الحزب عن السلاح. 
وفي سياق آخر، أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة أمس، قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم: «تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي صباح الإثنين»، مؤكداً عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.
وكانت سلطات الإقليم أعلنت في الثالث من يوليو إسقاط مسيّرة قرب المطار، في عملية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

أخبار ذات صلة
العراق.. انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في كركوك
آفاق الشراكة
عبد اللطيف جمال رشيد
كردستان العراق
العمال الكردستاني
العراق
تركيا
حزب العمال الكردستاني
آخر الأخبار
النصر يتفوق بـ«ثلاثية» في «الودية الأولى»
الرياضة
النصر يتفوق بـ«ثلاثية» في «الودية الأولى»
اليوم 12:30
«كوكب ياس» تخوض تحدي «بري دونكسي» الفرنسي
الرياضة
«كوكب ياس» تخوض تحدي «بري دونكسي» الفرنسي
اليوم 12:00
"الاتحاد للطيران" تُعلن عن 7 وجهات جديدة
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تُعلن عن 7 وجهات جديدة
اليوم 11:42
فهم انقطاع الطمث: فصل جديد في صحة المرأة
الترفيه
فهم انقطاع الطمث: فصل جديد في صحة المرأة
اليوم 11:35
«عالمية» الفنون القتالية للناشئين.. من 200 إلى 1000 لاعب في 3 سنوات
الرياضة
«عالمية» الفنون القتالية للناشئين.. من 200 إلى 1000 لاعب في 3 سنوات
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©