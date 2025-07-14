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مقتل 5 أطفال بقصف «حوثي» في تعز

أرشيفية
15 يوليو 2025 01:29

عدن (الاتحاد)

قتل 5 أطفال في قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»  في حسابها على منصة «إكس»، أمس: «قتل 5 فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً بصاروخ أثناء لعبهم كرة القدم في مديرية التعزية شمال محافظة تعز». وأشارت إلى أن «هؤلاء يضافون إلى 15 آخرين قتلوا أو أصيبوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة القصف الصاروخي». 
وفي السياق، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» فشلت في تنفيذ مهامها، وتحولت إلى غطاء لانتهاكات ميليشيات الحوثي، مطالباً بإنهاء ولايتها.
وقال الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن «البعثة أخفقت منذ إنشائها في مراقبة تنفيذ اتفاق استوكهولم، وعجزت عن وقف إطلاق النار أو إلزام الميلشيات بإعادة الانتشار، كما فشلت في منع تهريب الأسلحة أو حماية المدنيين، وبات موظفوها رهائن للحوثيين». وأشار إلى أن «الميليشيات استغلت وجود البعثة لتحويل الحديدة إلى مركز لتهريب الأسلحة، وتطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ، وشن هجمات تهدد الملاحة الدولية».

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