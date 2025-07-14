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دعوة أممية إلى حماية المدنيين ومنع التحريض في سوريا

انتشار قوات الجيش والأمن في السويداء عقب اشتباكات دموية (أ ف ب)
15 يوليو 2025 01:29

دمشق (الاتحاد)

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء وقوع أعمال عنف في محافظة السويداء، جنوب سوريا، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وحثت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في بيان أمس، السلطات السورية والجهات المعنية على اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، واستعادة الهدوء، ومنع التحريض.
وشددت نائبة المبعوث الخاص على الحاجة المُلحة إلى إدماج حقيقي في البلاد، وبناء الثقة، والحوار الهادف للمضي قدماً في عملية انتقال سياسي موثوق وشامل في سوريا، قائم على مبادئ الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية.
وقتل نحو 100 شخص وأصيب أكثر من 400 في حصيلة أولية جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات من العشائر وفصائل مسلحة محلية.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، نشر وحدات عسكرية متخصصة في السويداء، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف توفير ممرات آمنة للمدنيين وفضّ الاشتباكات بسرعة، على خلفية المواجهات بين مجموعات من العشائر وفصائل محلية.
وقالت الوزارة في بيان إنها «تابعت ببالغ الحزن والقلق التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين في عدد من الأحياء والبلدات».
 وأفاد مصدر في وزارة الدفاع عن مقتل 6 من القوات السورية خلال عمليات فض الاشتباك في المحافظة.
وأكدت الوزارة أنها «ماضية في تنفيذ المهام التي بدأتها في السويداء، وأنها لن تتوقف حتى بسط الأمن وفرض سيطرة الدولة في المحافظة». وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن «الجيش تدخّل لفضّ النزاع في السويداء بهدف حماية المدنيين ووقف الاشتباكات، بعد 48 ساعة دامية من المواجهات».
وأضافت: «لا تراجع عن سحب السلاح من المجموعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن وسيطرة الدولة في السويداء».
بدوره، كتب وزير الداخلية أنس خطاب على موقع «إكس» أن «غياب مؤسسات الدولة، وخصوصاً العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة»، معتبراً أن «لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها».
وفي مقابلة مع قناة «الإخبارية» السورية، قال المتحدّث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إنه «لا بد من نزع سلاح كامل المجموعات المسلحة المنفلتة الخارجة عن القانون».

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