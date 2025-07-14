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في سابقة لرئيس أميركي.. ترامب يقوم بزيارة دولة ثانية لبريطانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
14 يوليو 2025 22:20

يحلّ دونالد ترامب ضيفا على بريطانيا بين 17 و19 سبتمبر بدعوة من الملك تشارلز الثالث في ثاني زيارة دولة له بعد تلك التي قام بها سنة 2019 ليصبح بذلك أوّل رئيس أميركي يحظى باستقبال ملكي مرّتين.
وسيأتي ترامب برفقة زوجته ميلانيا، وفق ما أعلن قصر باكينغهام في بيان مقتضب اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الذي يعدّ من كبار المعجبين بالعائلة الملكية سينزل في قصر ويندسور غرب العاصمة لندن.
وفي 27 فبراير الماضي، سلّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعوة من الملك تشارلز الثالث إلى دونالد ترامب في المكتب البيضوي في البيت الأبيض أمام عدسات الكاميرات.
وكشف ترامب عن محتوى هذه الدعوة، مقرّا بأنها "شرف عظيم" له وواصفا العاهل البريطاني بأنه "رجل رائع".
وبحسب صحيفة "ذي تايمز"، أصرّ رئيس الوزراء البريطاني على الملك تشارلز للاستفادة "من إعجاب الرئيس الأميركي بحفاوة المراسم الملكية". 
ومن المرتقب أن يجتمع كير ستارمر بدونالد ترامب خلال زيارة خاصة للرئيس الأميركي في أواخر يوليو إلى اسكتلندا، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين.
لم يسبق لرئيس أميركي أن تلقى دعوة ثانية لزيارة دولة في بريطانيا، حتّى في خلال ولاية ثانية. وتقضي الأعراف بدعوتهم خلال الولاية الثانية إلى احتساء الشاي أو مأدبة غداء في ويندسور، كما جرى مثلا مع باراك أوباما وجورج بوش.
لكن دونالد ترامب يكنّ إعجابا خاصا بالعائلة الملكية، مثل أمّه المولودة في جزيرة لويس في اسكتلندا والتي هاجرت إلى الولايات المتحدة في 1930.
وخلال زيارته الأولى بين 3 و5 يونيو 2019، استقبلته الملكة إليزابيث في قصر باكينغهام. واجتمع بها مجدّدا في قصر ويندسور في يونيو 2021 في سياق قمّة لمجموعة الدول السبع وحضر جنازتها في 19 سبتمبر 2022.
وتسنّى له أيضا أن يلتقي بالأمير وليام بمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر الماضي. وقال ترامب إن ولي العهد البريطاني "وسيم جدّا" ويقوم "بعمل مذهل".

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
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