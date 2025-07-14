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رئيس وزراء رومانيا الجديد ينجو من حجب الثقة

إيلي بولوجان رئيس وزراء رومانيا
14 يوليو 2025 23:37

نجح رئيس وزراء رومانيا الجديد، إيلي بولوجان، اليوم الاثنين، في تجاوز أول تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، وذلك بعد أقل من شهر على توليه المنصب.
وسيتمكن بولوجان من استغلال هذا الإجراء لتمرير حزمة تقشفية.
وربط رئيس الوزراء الحزمة التي تتضمن رفع ضريبة القيمة المضافة بنقطتين مئويتين، وخفضاً محدوداً في الإنفاق الحكومي، بتصويت على الثقة، مخاطراً بمنصبه. 
وكان بولوجان قد تولى مهامه في 24 يونيو الماضي.
ومن بين 464 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ، حضر 398 فقط، بينما أدلى 138 عضواً بأصواتهم.
ولم يتحقق النصاب القانوني الأدنى البالغ 233 صوتاً اللازم لإقرار اقتراح حجب الثقة.
وصوت 134 نائباً لصالح الاقتراح الذي تقدمت به المعارضة، بينما عارضه 4 أعضاء فقط.

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المصدر: د ب أ
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حجب الثقة
رومانيا
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