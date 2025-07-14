زيلينسكي يعلّق على موافقة ترامب إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، عن "امتنانه" لنظيره الأميركي دونالد ترامب بعد موافقة الأخير على إرسال أسلحة جديدة إلى كييف من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال زيلينسكي إنه تحدث هاتفياً مع ترامب وشكره على استعداده لدعم بلاده.

وكتب الرئيس الأوكراني في منشور عبر تطبيق "تيليجرام": "كانت محادثة جيدة جداً. شكرته على استعداده لدعم أوكرانيا ومواصلة العمل معاً لإرساء سلام دائم وعادل".

كما أضاف عبر منصة "إكس": "ناقشنا مع الرئيس (ترامب) الوسائل والحلول الضرورية لتوفير حماية أفضل للشعب، وتعزيز مواقعنا".

وفي كلمته المسائية، صرح زيلينسكي: "أنا ممتن للرئيس ترامب لاستعداده لمساعدتنا على حماية أرواح شعبنا"، مشيراً أيضاً إلى أنه أجرى مكالمة "جيدة جداً" مع مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، الذي أكد أن أوكرانيا ستحصل على كميات "هائلة" من الأسلحة، خلال لقائه مع ترامب في البيت الأبيض في وقت سابق أمس.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى كييف.