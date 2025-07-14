ميرتس يعلّق على اتفاق إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

علّق المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، على الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة من أجل تزويد أوكرانيا بأسلحة.

وأعلن ميرتس أن بلاده ستؤدي "دورا حاسما" في الاتفاق الجديد. وقال، في بيان نشره مكتبه، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "اتخذ خطوة مهمة اليوم"، مضيفا "ناقشت هذا الأمر مع الرئيس ترامب عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، وأكدت له أن ألمانيا ستؤدي دورا حاسما".

وخلال لقائه مارك روته الأمين لحلف الناتو الاثنين في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي "أبرمنا صفقة بالغة الأهمية. معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات سيتم شراؤها من الولايات المتحدة، وستُرسل إلى حلف شمال الأطلسي، وسيتمّ نشرها بسرعة في ساحة القتال".

من جانبه، قال روته إنّ "ذلك يعني أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضا".