ارتفاع وفيات فيضانات تكساس.. واقتراب عواصف جديدة

ارتفع العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن العواصف في أنحاء ولاية تكساس الأميركية إلى 131 أمس الاثنين، وحذرت السلطات من تجدد هطول الأمطار الغزيرة بعد 10 أيام من فيضانات منطقة هيل كانتري المفاجئة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من الفيضانات حتى صباح اليوم الثلاثاء يتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة واسعة من وسط تكساس تمتد من ريو جراندي شرقا إلى سان أنطونيو وأوستن.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس أمس الاثنين إن العواصف أودت بحياة 131 شخصا على الأقل في الولاية منذ الرابع من يوليو، وسُجلت معظم هذه الوفيات في كيرفيل وما حولها، وذلك ارتفاعا من العدد المعلن يوم الجمعة والبالغ 120 قتيلا.

وأضاف أبوت أن 97 شخصا لا يزالون مفقودين في منطقة كيرفيل الكبرى، بانخفاض عن أكثر من 160 شخصا قالت السلطات إنهم في عداد المفقودين الأسبوع الماضي.