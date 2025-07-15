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وزير الخارجية الروسي يلتقي الرئيس الصيني في بكين

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
15 يوليو 2025 09:49

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن الوزير سيرجي لافروف التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ.
ويجري لافروف حاليا زيارة للصين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.
وذكرت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني أن "لافروف نقل إلى الزعيم الصيني التحيات الودية وأطيب التمنيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".
وأضافت أن "الجانبين ناقشا عددا من القضايا المتعلقة بالاتصالات السياسية الثنائية... بما في ذلك الترتيبات للزيارة المقبلة للرئيس الروسي إلى جمهورية الصين الشعبية".
ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون وإجراء محادثات مع نظيره الصيني، فضلا عن المشاركة في احتفالات ستقام في الثالث من سبتمبر بمناسبة الذكرى السنوية للانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

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المصدر: وكالات
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