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باكستان تكشف عن حصيلة ضحايا الفيضانات والأمطار

فيضانات في باكستان(أرشيفية)
15 يوليو 2025 14:36

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم خلال أسابيع من هطول أمطار موسمية وفيضانات غامرة في باكستان، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل تحذيرات من طقس أكثر سوءاً. وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن الأمطار التي بدأت من شمال-غرب البلاد في يونيو امتدت لكامل البلاد، مما أدى لوقوع فيضانات غامرة والتسبب في غمر المدن بالمياه.
وترجع معظم حالات الوفاة الـ111 لانهيار مباني تصدعت بعد هطول أمطار غزيرة لأسابيع. ومن بين الضحايا ما لا يقل عن 53 طفلا. وقد أصيب أكثر من 200 شخص، معظمهم في إقليم البنجاب، حيث غمرت المياه الشوارع والطرق في عدة مدن لساعات اليوم الثلاثاء. وحذرت إدارة الأرصاد من أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، مما من شأنه أن يؤدي لارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات. 

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المصدر: وكالات
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