الاتحاد الأوروبي يرسل خبراء إلى واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية

أرسل الاتحاد الأوروبي فريقاً من خبراء التجارة إلى واشنطن لإجراء محادثات على المستوى الفني مع الجانب الأميركي، في ظل تصاعد الضغوط من أجل الوصول إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، سيجري محادثات هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير، في وقت لاحق اليوم.

وأجرى شيفتشوفيتش، أمس، محادثات لم يُكشف عن تفاصيلها مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.

وكان ترامب قد دعا إلى اتخاذ تدابير لخفض العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على صادرات بلاده إلى أوروبا أو نقل الإنتاج الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

ورغم تهديدات الرئيس الأميركي بفرض الرسوم، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري لتهدئة النزاع التجاري بعد أشهر من المحادثات المتواصلة.

وفي الوقت نفسه اتفق وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، الاثنين، على أن الرسوم الجمركية التي أعلن ترامب اعتزامه فرضها على المنتجات الأوروبية "غير مقبولة على الإطلاق"، ودراسة مجموعة من الإجراءات المضادة التي يمكن فرضها على المنتجات الأميركية.