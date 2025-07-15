الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يرسل خبراء إلى واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية

الاتحاد الأوروبي يرسل خبراء إلى واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية
15 يوليو 2025 21:18

أرسل الاتحاد الأوروبي فريقاً من خبراء التجارة إلى واشنطن لإجراء محادثات على المستوى الفني مع الجانب الأميركي، في ظل تصاعد الضغوط من أجل الوصول إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، سيجري محادثات هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير، في وقت لاحق اليوم.
وأجرى شيفتشوفيتش، أمس، محادثات لم يُكشف عن تفاصيلها مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.
وكان ترامب قد دعا إلى اتخاذ تدابير لخفض العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على صادرات بلاده إلى أوروبا أو نقل الإنتاج الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
ورغم تهديدات الرئيس الأميركي بفرض الرسوم، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري لتهدئة النزاع التجاري بعد أشهر من المحادثات المتواصلة.
وفي الوقت نفسه اتفق وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، الاثنين، على أن الرسوم الجمركية التي أعلن ترامب اعتزامه فرضها على المنتجات الأوروبية "غير مقبولة على الإطلاق"، ودراسة مجموعة من الإجراءات المضادة التي يمكن فرضها على المنتجات الأميركية.

أخبار ذات صلة
الكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يُتقن التفكير العميق
ترامب يطالب أوكرانيا بعدم استهداف موسكو
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأميركية
حرب الرسوم التجارية
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
حرب الرسوم الجمركية
فرض الرسوم الجمركية
الرسوم التجارية
أميركا والاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُكرِّم المؤسسات الحاصلة على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»
علوم الدار
رئيس الدولة يُكرِّم المؤسسات الحاصلة على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»
16 يوليو 2025
رئيس الدولة يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى تركيا
علوم الدار
رئيس الدولة يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى تركيا
اليوم 23:55
بحيرة القرعون في لبنان
الأخبار العالمية
لبنان يشهد أسوأ موجة جفاف على الإطلاق
اليوم 23:46
الكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يُتقن التفكير العميق
الذكاء الاصطناعي
الكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يُتقن التفكير العميق
اليوم 23:17
بالمر.. استقبال الأبطال في مسقط رأس جده
الرياضة
بالمر.. استقبال الأبطال في مسقط رأس جده
اليوم 22:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©