الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا: فرنسا منعت 500 محاولة عبور بالقوارب الصغيرة هذا العام

مهاجرون يحاولون عبور القنال الإنجليزي
15 يوليو 2025 22:36

أعلنت بريطانيا، أمس، أن فرنسا منعت نحو 500 محاولة عبور بالقوارب الصغيرة من أراضيها إلى أراضي المملكة المتحدة هذا العام.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن السلطات الفرنسية أوقفت أكثر من نصف محاولات عبور القنال الإنجليزي بواسطة القوارب الصغيرة هذا العام.
وفي تصريح أمام البرلمان، أوضحت كوبر أن الشرطة الفرنسية منعت ما يقرب من 500 عملية عبور، بينما تمكن 385 قارباً من الوصول إلى الشواطئ البريطانية، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وأوضحت كوبر أمام النواب أن الحكومة تعتمد على خمس استراتيجيات لمواجهة عبور القوارب الصغيرة، من بينها تعزيز الحدود والتصدي لظاهرة العمل غير القانوني.
وجاءت تصريحاتها بعد أيام من توصل الحكومة إلى اتفاق جديد مع فرنسا بشأن إعادة المهاجرين الذين وصلوا عبر القوارب الصغيرة.
وقالت: «الإجراءات الفرنسية حالت دون 496 محاولة عبور هذا العام، لكن 385 قارباً تمكنت من العبور».
وأضافت: «العصابات الإجرامية باتت تستخدم أساليب جديدة، حيث تزيد من الاكتظاظ داخل القوارب بهدف نقل عدد أكبر من الأشخاص، وتقوم بتحميلهم في مياه ضحلة، مستغلةً القوانين الفرنسية التي تمنع السلطات من التدخل في المياه». 
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأرقام تشير إلى محاولات عبور تم إحباطها قبل مغادرة الساحل أو أثناء المحاولة، أو ربما بطرق أخرى مثل مصادرة القوارب من المستودعات.
وأشارت كوبر إلى «مشاهد مروعة» لأشخاص يتسلقون قوارب مكتظة في مياه ضحلة، وقالت إن الشرطة الفرنسية تعرضت لـ«عنف مشين» من قبل أفراد العصابات المسؤولة عن عمليات التهريب.
وتابعت: «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع. ولهذا السبب، يتضمن الاتفاق الجديد مع فرنسا إنشاء وحدة فرنسية جديدة خاصة تضم عناصر إنفاذ متخصصين يتمتعون بسلطات أقوى في ضبط النظام العام، من أجل مواجهة تصاعد العنف على الشواطئ الفرنسية ومنع انطلاق القوارب قبل أن تصل إلى المياه».  

أخبار ذات صلة
السجن لرجلين قطعا شجرة تاريخية في بريطانيا
عمار بن حميد يستقبل القنصل العام الفرنسي
المصدر: د ب أ
الهجرة غير النظامية
القنال الإنجليزي
الهجرة غير الشرعية
بريطانيا
فرنسا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُكرِّم المؤسسات الحاصلة على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»
علوم الدار
رئيس الدولة يُكرِّم المؤسسات الحاصلة على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»
16 يوليو 2025
رئيس الدولة يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى تركيا
علوم الدار
رئيس الدولة يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى تركيا
اليوم 23:55
بحيرة القرعون في لبنان
الأخبار العالمية
لبنان يشهد أسوأ موجة جفاف على الإطلاق
اليوم 23:46
الكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يُتقن التفكير العميق
الذكاء الاصطناعي
الكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يُتقن التفكير العميق
اليوم 23:17
بالمر.. استقبال الأبطال في مسقط رأس جده
الرياضة
بالمر.. استقبال الأبطال في مسقط رأس جده
اليوم 22:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©