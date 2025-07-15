27 قتيلاً برصاص مسلحين في نيجيريا

جوس (وكالات)



أعلنت مصادر محلية، أمس، أن مسلحين قتلوا 27 شخصاً على الأقل، وأصابوا آخرين في قرية «جيبو راوس»، في دائرة «ريوم» بولاية الهضبة في وسط نيجيريا.

وقال هاغاي غانكيس، سكرتير «منظمة الشباب المحلية»، إن 27 شخصاً قتلوا بالرصاص بعضهم بالسواطير، وخصوصاً من النساء، ونُقل عدد من المصابين إلى المستشفى، ونشتبه في أن المهاجمين كانوا من رعاة «الفولاني».

وقد شهدت ولاية الهضبة أعمال عنف منذ زمن، وتجددت في الآونة الأخيرة بين رعاة ومزارعين، للسيطرة على الأراضي والموارد. ووفقاً لغانكيس، وقع الهجوم مساء أول أمس، عندما هاجم المسلحون القرية قرابة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وأطلقوا النار وقتلوا ضحاياهم بالسواطير. وقال ديفيد شوانغ، أحد سكان جيبو: «كنا نائمين عندما سمعنا طلقات نارية، وفتح المهاجمون النار على عدد من الأشخاص واستخدموا السواطير لقتل كثيرين». وأضاف: «عُثر على مزيد من الجثث، أحرق بعضها لدرجة يصعب التعرف عليها، ويبلغ عدد القتلى الآن 27».