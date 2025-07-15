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فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش الاعتراف بدولة فلسطينية

وزير الخارجية الفرنسي يتحدث للإعلام خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (وكالات)
16 يوليو 2025 02:37

بروكسل (الاتحاد)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن مؤتمراً للأمم المتحدة أعيدت جدولته هذا الشهر سيناقش خطط ما بعد الحرب على غزة والتحضيرات للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل فرنسا وآخرين.
كانت فرنسا والسعودية خططتا لاستضافة المؤتمر في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو، بهدف وضع معالم خريطة طريق لدولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.
وقال بارو، في بروكسل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «الهدف هو رسم معالم خريطة الطريق لما بعد حرب غزة والتحضير للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل فرنسا والدول التي ستشارك في هذا النهج».
وكان من المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر، وألمح سابقاً إلى احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل خلال المؤتمر، وهي خطوة تعارضها إسرائيل.

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