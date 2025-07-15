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تقرير أممي يرصد تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
16 يوليو 2025 02:37

رام الله (الاتحاد)

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التصاعد الحاد في هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. 
وقال المكتب، ومقره جنيف، إن 96 فلسطينياً أصيبوا خلال يونيو الماضي فقط، فيما يعد أعلى عدد مصابين يتم تسجيله خلال شهر منذ أكثر من عقدين، كما تم تدمير المئات من المنازل. ووثقت الأمم المتحدة منذ بداية هذا العام 757 هجوماً لمستوطنين أسفرت عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية بزيادة بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. 
وأضاف المكتب أن «هذه الأعمال تسهم في استمرار ترسيخ ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، وهو ما يعد غير قانوني وفقاً للقانون الدولي».  وحذر من أن التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة ربما يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية. وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية الأمنية تستخدم القوة ضد الأفراد العزل في الضفة الغربية.

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