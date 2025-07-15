الاتحاد الأوروبي: الأولوية لتحسين الوضع الكارثي في القطاع

بروكسل (الاتحاد)



قالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس، أمس، إن تحسين الوضع الكارثي على الأرض في قطاع غزة يشكل أولوية ملحة لدى دول الاتحاد.

وأشارت كالاس، في تصريح صحفي قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة تطورات الوضع في غزة، إلى وجود تفاهم مشترك مع إسرائيل بشأن ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن «المطلوب ليس مجرد اتفاقيات على الورق، بل تنفيذ فعلي وملموس».

وأوضحت أن هناك «مؤشرات إيجابية» تتمثل في تحسن نسبي لحركة المعابر وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء، وتوفير المياه، وزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية، لكن ما زالت هناك حاجة إلى رؤية المزيد من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للسكان. وشددت كالاس على ضرورة تغيير الوضع الإنساني الكارثي في غزة بشكل جذري، مشيرة إلى أنها قدمت ورقة خيارات للدول الأعضاء، وأن القرار بات الآن بيد هذه الدول لتحديد خطواتهم المقبلة.