الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: الأولوية لتحسين الوضع الكارثي في القطاع

كايا كالاس تتحدث للإعلام لدى وصولها الاجتماع الوزاري في بروكسل (وكالات)
16 يوليو 2025 02:37

بروكسل (الاتحاد)

قالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس، أمس، إن تحسين الوضع الكارثي على الأرض في قطاع غزة يشكل أولوية ملحة لدى دول الاتحاد.
وأشارت كالاس، في تصريح صحفي قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة تطورات الوضع في غزة، إلى وجود تفاهم مشترك مع إسرائيل بشأن ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن «المطلوب ليس مجرد اتفاقيات على الورق، بل تنفيذ فعلي وملموس».
وأوضحت أن هناك «مؤشرات إيجابية» تتمثل في تحسن نسبي لحركة المعابر وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء، وتوفير المياه، وزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية، لكن ما زالت هناك حاجة إلى رؤية المزيد من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للسكان. وشددت كالاس على ضرورة تغيير الوضع الإنساني الكارثي في غزة بشكل جذري، مشيرة إلى أنها قدمت ورقة خيارات للدول الأعضاء، وأن القرار بات الآن بيد هذه الدول لتحديد خطواتهم المقبلة.

أخبار ذات صلة
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
توافق جديد حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
بروكسل
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
اليوم 02:38
فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
توافق جديد حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:38
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: واحد من كل 10 أطفال يعاني سوء تغذية في غزة
اليوم 02:37
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير أممي يرصد تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
اليوم 02:37
وزير الخارجية الفرنسي يتحدث للإعلام خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (وكالات)
الأخبار العالمية
فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©