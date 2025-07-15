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الأمم المتحدة: ما تشهده غزة يقوض أبسط شروط الكرامة الإنسانية

أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطعم خيري في رفح (أرشيفية)
16 يوليو 2025 02:37

غزة (الاتحاد)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، بما يمهد الطريق إلى حل سياسي قائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات هيئات الأمم المتحدة. ووصف غوتيريش ما تشهده غزة حالياً بـ«الأمر المروع»، لوصوله لمستوى من الموت والدمار لا مثيل له في الآونة الأخيرة، محذراً من أن هذا الأمر يقوض أبسط شروط الكرامة الإنسانية لسكان غزة.
وأعرب غوتيريش، في تصريح أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن «أمله في أن تتمكن الأطراف من تجاوز الصعوبات التي تواجهها كي يتحقق وقف إطلاق النار، وهو ليس بالأمر الكافي ، بل من الضروري أن يفضي إلى حل».
وقال إن «هذا الحل لن يكون ممكناً إلا إذا تمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في دولة يمكنهم فيها ممارسة حقوقهم». ومن جانبها، دعت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف» كاثرين راسل، الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة قواعد الاشتباك في غزة في أعقاب مقتل 7 أطفال كانوا ينتظرون في طابور للحصول على الماء عند نقطة توزيع.

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