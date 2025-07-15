إسرائيل تنذر بإخلاء 16 منطقة في القطاع

غزة (الاتحاد)



جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاره لأحياء في محافظتي غزة والشمال بالإخلاء الفوري، وسط مواصلته الحرب منذ أكثر من 21 شهراً. وأنذر مصدر عسكري إسرائيلي بإخلاء مناطق في مدينة غزة ومحافظة الشمال كان قد أمرها بالإخلاء لمرات متكررة خلال يونيو الماضي.

وتضم مناطق مدينة غزة التي ذكرها الجيش «أحياء الزيتون الشرقي والبلدة القديمة والتركمان والجديدة والدرج والصبرة والتفاح». فيما تضم مناطق محافظة الشمال «جباليا البلد، وجباليا النزلة، ومعسكر جباليا، وأحياء الروضة والنهضة والزهور والنور والسلام وتل الزعتر».

وأمر المصدر العسكري، الفلسطينيين بالتوجه من تلك المناطق إلى منطقة «المواصي»، الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب دير البلح وحتى ما قبل شمال خان يونس.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، مقتل 93 فلسطينياً وإصابة 287 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية من جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت السلطات في بيان صحفي أن «93 شهيداً منهم 5 جرى انتشال جثامينهم وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية». وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت بذلك إلى 58479 قتيلاً و139355 جريحاً.