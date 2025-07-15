الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تنذر بإخلاء 16 منطقة في القطاع

طفل نازح من شرق القطاع يجر عربة محملة بأغراض منزلية في غزة (أرشيفية)
16 يوليو 2025 02:37

غزة (الاتحاد)

جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاره لأحياء في محافظتي غزة والشمال بالإخلاء الفوري، وسط مواصلته الحرب منذ أكثر من 21 شهراً. وأنذر مصدر عسكري إسرائيلي بإخلاء مناطق في مدينة غزة ومحافظة الشمال كان قد أمرها بالإخلاء لمرات متكررة خلال يونيو الماضي.
وتضم مناطق مدينة غزة التي ذكرها الجيش «أحياء الزيتون الشرقي والبلدة القديمة والتركمان والجديدة والدرج والصبرة والتفاح». فيما تضم مناطق محافظة الشمال «جباليا البلد، وجباليا النزلة، ومعسكر جباليا، وأحياء الروضة والنهضة والزهور والنور والسلام وتل الزعتر».
وأمر المصدر العسكري، الفلسطينيين بالتوجه من تلك المناطق إلى منطقة «المواصي»، الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب دير البلح وحتى ما قبل شمال خان يونس.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، مقتل 93 فلسطينياً وإصابة 287 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية من جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وذكرت السلطات في بيان صحفي أن «93 شهيداً منهم 5 جرى انتشال جثامينهم وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية». وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت بذلك إلى 58479 قتيلاً و139355 جريحاً.

أخبار ذات صلة
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
توافق جديد حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
اليوم 02:38
فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
توافق جديد حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:38
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: واحد من كل 10 أطفال يعاني سوء تغذية في غزة
اليوم 02:37
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير أممي يرصد تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
اليوم 02:37
وزير الخارجية الفرنسي يتحدث للإعلام خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (وكالات)
الأخبار العالمية
فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©