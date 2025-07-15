الأردن.. تحقيقات تكشف شبكة مالية سرية لجماعة «الإخوان»

عمّان (الاتحاد)



كشفت تحقيقات رسمية عن إدارة جماعة «الإخوان» المحظورة في الأردن، شبكة مالية معقدة، جمعت عبرها أكثر من 30 مليون دينار أردني بطرق غير قانونية خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن مصادر الأموال تضمنت التبرعات وعوائد استثمارات داخل وخارج المملكة، والاشتراكات الشهرية للأعضاء.

وبحسب التحقيقات فقد استغلت «الجماعة» أحداث غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة للقانون، مع غياب الشفافية بشأن مصيرها.

وقد استثمر جزء من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، وتم تسجيلها باسم أفراد من الجماعة بشكل مباشر أو عبر أسهم في شركات، كما استخدمت الأموال لدعم أحد الأحزاب، والحملات الإعلامية، والفعاليات والاحتجاجات، وشبهات تدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين الموالين للجماعة، وفق «بترا». وتمت عمليات جمع وإرسال الأموال للخارج وفق التحقيقات، بسرية عبر تقسيم الأدوار بين مسؤولين بالجماعة وأفراد مرتبطين بتنظيمات خارجية، وتم تحويل الأموال في بعض الأحيان إلى عملات أجنبية وتحويلها بطرق غير قانونية عبر مكاتب صرافة أو شحنها نقداً للخارج.

وكانت السلطات صادرت 4 ملايين دينار خلال عملية أمنية، وأوقفت 11 شخصاً، واستدعت آخرين، في ظل استمرار التحقيقات.

وأشارت السلطات إلى أن مصادر التمويل الثابتة تشمل الاشتراكات الشهرية وعوائد استثمارية، تقدر بنحو 1.9 مليون دينار سنوياً.

وقد استخدمت هذه الأموال في أنشطة لتحقيق أهداف سياسية، بالإضافة إلى حملات دعم داخلي وخارجي وجمع التبرعات بشكل سري، ما عزز من سرية وتعقيد الدورة المالية لـ«الجماعة».