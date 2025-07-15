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لبنان يشهد أسوأ موجة جفاف على الإطلاق

بحيرة القرعون في لبنان
15 يوليو 2025 23:46

قالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إن انخفاض منسوب المياه في أكبر خزانات لبنان على النهر انخفض إلى أدنى مستوياته، في أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد على الإطلاق.
وأضافت المصلحة أن التدفقات إلى بحيرة القرعون خلال موسم الأمطار هذا العام لم تتجاوز 45 مليون متر مكعب، من متوسط سنوي يبلغ 350 مليوناً، مشيرة إلى أن المياه الموجودة حالياً في البحيرة، والتي تبلغ نحو 61 مليون متر مكعب، غير صالحة للاستخدام بسبب التلوث الشديد.
وأوضح سامي علوية، رئيس المصلحة، أن هذه السنة هي الأكثر جفافاً مقارنة بسنوات 1989 و1990 و1991، والتي شهدت جفافاً أيضاً، كما أن محطات توليد الطاقة الكهرومائية المرتبطة بحوض نهر الليطاني في لبنان توقفت عن العمل.
وخفضت المرافق الحكومية إمدادات المياه في بعض المناطق من 20 ساعة يومياً إلى أقل من عشر ساعات.

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المصدر: وكالات
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