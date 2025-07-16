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أضرار واسعة خلفتها الأمطار الغزيرة في عدة مدن بباكستان

أضرار واسعة خلفتها الأمطار الغزيرة في عدة مدن بباكستان
16 يوليو 2025 10:55

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها باكستان في تعطيل مظاهر الحياة في مدينة لاهور والعديد من المدن بمختلف أنحاء إقليم البنجاب، منذ صباح أمس الأول الاثنين، حيث تسببت في حدوث فيضانات على الطرق وتوقف حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي.

 وقالت الهيئة المسؤولة عن إمداد الكهرباء بمدينة لاهور، إن أعمال الترميم ستبدأ بمجرد توقف هطول الأمطار، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية "اليوم الأربعاء. 

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وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 92 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية. 

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في يوليو وأغسطس المقبل، ما قد يؤدي لارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات. 

 

 

 

المصدر: وام
أمطار غزيرة
باكستان
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