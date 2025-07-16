الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في تحطم مروحية بالشرق الأقصى الروسي

أرشيفية
16 يوليو 2025 13:52

لقي خمسة أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية في الشرق الأقصى الروسي.وأعلنت المديرية الإقليمية للجنة التحقيق الروسية في بيان، أنه وفقا للمعلومات الأولية، تم العثور على جثث خمسة أشخاص في موقع تحطم مروحية من طراز"مي-8" وتدميرها بالكامل على منحدر جبلي يبعد 13 كيلومترا عن بلدة أوخوتسك في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ تعمل بالرغم من صعوبة هبوط مروحيات الإنقاذ في منطقة الكارثة، والتحقيق ما زال مستمرا لمعرفة ملابسات الحادث.

أخبار ذات صلة
روسيا تدعو إلى الضغط على أوكرانيا لاستئناف المحادثات
روسيا تبدي انفتاحها على محادثات مع أوكرانيا

يذكر أنه تم فقدان الاتصال بالمروحية يوم الإثنين الماضي، عندما كانت تقوم برحلة نقل من أخوتسك إلى ماغادان وعلى متنها 5 أشخاص.

المصدر: وام
تحطم مروحية
روسيا
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها
اليوم 18:17
إيما واتسون بجانب سيارتها
الترفيه
منع بطلة هاري بوتر من القيادة لمدة 6 أشهر
اليوم 18:16
حمدان بن محمد يعتمد أول نظام تصنيف عالمي يوضح مدى مشاركة الذكاء الآلي مع الإنسان في البحوث وإنتاج المحتوى
علوم الدار
حمدان بن محمد يعتمد أول نظام تصنيف عالمي يوضح مدى مشاركة الذكاء الآلي مع الإنسان في البحوث وإنتاج المحتوى
اليوم 17:45
«دبي المالي العالمي» يعلن عن تعديلات على بعض تشريعاته
اقتصاد
«دبي المالي العالمي» يعلن عن تعديلات على بعض تشريعاته
اليوم 17:39
«دبي للسيليكون» تفتح باب التسجيل في برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس»
اقتصاد
«دبي للسيليكون» تفتح باب التسجيل في برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس»
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©