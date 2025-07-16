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روسيا تدعو إلى الضغط على أوكرانيا لاستئناف المحادثات

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
16 يوليو 2025 16:57

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعو جميع الأطراف إلى "ممارسة الضغط على أوكرانيا"، من أجل الدفع نحو جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف. 
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله: "ندعو الجميع للقيام بذلك. وفي هذه الحالة، فإن الجهود الرئيسية هي جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة - الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب وفريقه. لقد صدرت العديد من التصريحات، وعبر الكثير منها عن خيبة الأمل. بالطبع، نأمل أن يمارس الضغط بالتوازي مع ذلك على الجانب الأوكراني (لمواصلة المفاوضات)". 
وكان بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لا تزال مستعدة لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، ولم تتلق بعد أي مقترحات من كييف لعقد اجتماع.
ورداً على سؤال بشأن تقييم الكرملين لقرار الرئيس الأميركي إرسال أسلحة جديدة إلى كييف، قال بيسكوف: "إنها مسألة تجارية. كانت هناك إمدادات من قبل. لم يوقفها أحد". 
وأوضح بيسكوف أن الكرملين "يراقب عن كثب جميع التصريحات المتعلقة بتوريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وأن هذا الموضوع يتصدر جدول الأعمال".
وأشار أيضاً إلى أن روسيا "تنطلق من حقيقة أنه لا يوجد حديث حتى الآن عن إرسال الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى كييف"، وتابع: "كما نعلم صدرت تصريحات من الرئيس ترامب تفيد بأنه لا يوجد في خطط أميركا أي حديث عن توريد مثل هذه الصواريخ".

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المصدر: د ب أ
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