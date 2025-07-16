الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"التعاون الخليجي" يدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (أرشيفية)
16 يوليو 2025 18:49

أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإسرائيلية على سوريا، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ومساساً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي". 
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد البديوي أن "استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد تصعيداً غير مسؤول، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".
وشدد البديوي على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي "تدخل خارجي يمس سيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها الشقيق"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادة سوريا وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

أخبار ذات صلة
الجامعة العربية تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها
المصدر: وكالات
جاسم محمد البديوي
جاسم البديوي
مجلس التعاون الخليجي
الانتهاكات الإسرائيلية
سوريا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى تركيا
علوم الدار
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى تركيا
اليوم 20:46
رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
اليوم 20:24
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب ألاسكا
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب ألاسكا
17 يوليو 2025
الصين توظف الذكاء الاصطناعي في تدريب السائقين
الذكاء الاصطناعي
الصين توظف الذكاء الاصطناعي في تدريب السائقين
17 يوليو 2025
مجلس الأمن يناقش سبل إحياء الحلول السلمية للنزاعات
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يناقش سبل إحياء الحلول السلمية للنزاعات
17 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©