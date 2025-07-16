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البرلمان الأوكراني يصوّت على إقالة رئيس الوزراء

دينيس شميهال
16 يوليو 2025 19:22

قال نواب في البرلمان الأوكراني إنهم صوتوا، اليوم الأربعاء، على إقالة رئيس الوزراء دينيس شميهال، في إطار إصلاح حكومي شامل يهدف إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية والعسكرية.
وتعني هذه الخطوة حل مجلس الوزراء في أوكرانيا فعلياً، ومن المتوقع أن يوافق النواب غداً الخميس على تعيين أعضاء جدد.
وتعتبر يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس الوزراء المقال، المرشحة الوحيدة لخلافة شميهال، بعد ترشيحها من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين الماضي، لرئاسة الحكومة الجديدة.
وكان زيلينسكي قد اقترح ايضاً تعيين شميهال في منصب وزير الدفاع.

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المصدر: رويترز
دينيس شميهال
البرلمان الأوكراني
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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