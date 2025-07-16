أميركا ترحّل مهاجرين من كوبا وجامايكا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها رحّلت خمسة مهاجرين من جامايكا وكوبا ودول أخرى، إلى دولة إسواتيني الأفريقية، وذلك في إطار توسيع برنامج الترحيل إلى دول ثالثة الذي تطبقه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، تريشيا ماكلوفلين، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الرجال الخمسة الذين تم ترحيلهم إلى إسواتيني، هم مواطنون من جامايكا وكوبا وفيتنام ولاوس.

وذكرت ماكلوفلين أن هؤلاء الرجال أدينوا بجرائم من بينها القتل، وأن أحدهم عضو في عصابة، لكنهم الآن «غادروا الأراضي الأميركية».

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد رفعت القيود عن إرسال الأشخاص إلى دول ليست لهم علاقة بها.