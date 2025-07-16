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الجامعة العربية تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

مقر جامعة الدول العربية
16 يوليو 2025 23:03

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الغارات الإسرائيلية على سوريا، بما في ذلك تلك التي طالت مقر هيئة الأركان في دمشق، ومحيط القصر الرئاسي.
واعتبرت الأمانة العامة، في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الغارات تُمثل اعتداءً صارخاً على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة وفي منظمة الأمم المتحدة، بما يُمثل انتهاكاً للقانون الدولي واستهانة بقواعد النظام الدولي.
وذكرت أن الغارات تستهدف زرع الفوضى في سوريا، مستغلة في ذلك بعض الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة السويداء.
وأعربت الأمانة العامة عن كامل التضامن مع سوريا إزاء الهجمات الإسرائيلية، مناشدة الحكومة العمل بسرعة على نزع فتيل الفتنة، ومعالجة الاحتقانات القائمة عبر الحوار، والعمل على احتواء جميع مكونات الشعب السوري في الإطار الوطني.

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المصدر: وام
الغارات الجوية الإسرائيلية
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