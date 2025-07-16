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مصر تكثف اتصالاتها لخفض التصعيد بالمنطقة

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (أرشيفية)
17 يوليو 2025 03:52

القاهرة (الاتحاد)

جدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي رفض مصر الكامل لكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب قطاع غزة، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
 جاء ذلك في إطار مجموعة من الاتصالات أجراها الوزير عبد العاطي لخفض التصعيد بالمنطقة، شملت كلاً من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق بيان للخارجية المصرية أمس.
 وطبقاً للبيان، تناول الوزير عبد العاطي في الاتصالات أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، خاصة مع الاقتناع بأنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقي الأزمات التي تتعرض لها المنطقة. 
كما جرى خلال الاتصالات تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي. 
 وأشار البيان إلى أن الاتصال مع ستيف ويتكوف تناول الجهود المكثفة المبذولة حالياً للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من دون عوائق وبشكل كافٍ في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع.

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