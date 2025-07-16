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لبنان: نحشد عربياً ودولياً لوقف اعتداءات إسرائيل

جانب من كلمة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال جلسة مجلس النواب (رويترز)
17 يوليو 2025 03:52

بيروت (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، العمل على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. 
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله، خلال كلمة في مجلس النواب: «استمعت إلى آراء ومداخلات النواب، وسآخذ كل الانتقادات على محمل الجد ومسؤوليتنا كبيرة، وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل». وأضاف: «نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ، ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها». 
وتابع: «لا شك في أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحملها؛ ولأن برنامج الحكومة إصلاحي تواجه عقبات وعراقيل موروثة وتذكروا أن عمر حكومتنا أشهراً معدودة لا سنوات عدة». وقال: «الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه، وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها آمنة ومستدامة». 
وأكد سلام أن «ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه».

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