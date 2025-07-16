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اليمن.. ضبط 750 طناً «أسلحة استراتيجية» للحوثيين

قذائف تم ضبطها خلال محاولة تهريبها للحوثيين (من المصدر)
17 يوليو 2025 03:52

عدن (الاتحاد)

أعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، طارق صالح، عن عملية غير مسبوقة للقوة البحرية التابعة للقوات اليمنية في البحر الأحمر تكللت بضبط شحنة «أسلحة استراتيجية» كانت في طريقها لميليشيات الحوثي.
وكتب طارق صالح في تدوينة له على منصة «إكس»: ‏«750 طناً من الأسلحة تتوزع بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، ومعدات حربية، سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية بعد رصد ومتابعة شعبة الاستخبارات في المقاومة».
وأشار طارق صالح إلى أن «الإعلام العسكري بالقوات اليمنية سيكشف عن كل تفاصيل العملية التي كانت في طريقها إلى الحوثي استمراراً لقتالهم الشعب اليمني والسيطرة على قراره ومصادرة سلطته الجمهورية». ويوم الجمعة الماضي، ضبطت القوة البحرية بالقوات اليمنية، شحنة أسلحة متوسطة مهربة إلى ميليشيات الحوثي.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية بأن «القوة البحرية تلقت معلومات عن وجود جلبة مشبوهة في طريقها قرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، حيث تم ضبط كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف آر بي جي، وقناصتين».
وفي سياق آخر، صوت مجلس الأمن الدولي على استمرار تقديم تقارير حول الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر من قبل ميليشيات الحوثي.
وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضواً بنتيجة 12 صوتاً مؤيداً مقابل امتناع 3 دول عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر.
ويمدد القرار، الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة واليونان، التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتقديم تقارير شهرية لمجلس الأمن عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2026.
وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، إن «القرار يعكس الحاجة إلى اليقظة المستمرة ضد التهديد الإرهابي الذي يشكله الحوثيون».

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