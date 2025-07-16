الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 94 فلسطينياً وإصابة 252 آخرين بغارات إسرائيلية على غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض مباني مدمرة في غزة (أ ف ب)
17 يوليو 2025 03:52

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أمس، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 94 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 252.
وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية، في بيان لها، أن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان ارتفع إلى 58573 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 139607 مصابين.
ولقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم، أمس، في موقع توزيع مساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية بسبب ما وصفته المؤسسة بأنه تدافع الحشود. وقالت المؤسسة، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، إن 19 لقوا حتفهم جراء التدافع وطُعن آخر حتى الموت خلال الحادث الذي وقع بأحد مراكزها في خان يونس جنوب غزة.
وقال شهود لرويترز، إن حراساً في الموقع رشوا غاز الفلفل على الحشود، بعدما أغلقوا بوابات الموقع مما أدى إلى حصارهم بين البوابات والسياج الشائك الخارجي. وقال مسؤولون في مجال الصحة لرويترز إن 21 فلسطينياً لقوا حتفهم جراء الاختناق في الموقع. وأفاد أحد المسعفين بأن كثيرين حُشروا في مساحة صغيرة وسُحقوا في التدافع. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأول، إنها وثقت سقوط 875 قتيلاً على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية بالقرب من مواقع وقوافل المساعدات في غزة، معظمها في محيط نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تدعو مزيداً من الدول لاستقبال المرضى
«عقدة الخرائط» تهدد مفاوضات الهدنة في غزة
فلسطين
غارات إسرائيلية
خان يونس
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
16 يوليو 2025
عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد
الذكاء الاصطناعي
عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد
اليوم 04:37
فلسطينيتان تبكيان قريباً لهما قُتل من جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو مزيداً من الدول لاستقبال المرضى
اليوم 03:52
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«عقدة الخرائط» تهدد مفاوضات الهدنة في غزة
اليوم 03:52
قذائف تم ضبطها خلال محاولة تهريبها للحوثيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. ضبط 750 طناً «أسلحة استراتيجية» للحوثيين
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©