الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذر من عمليات «تطهير عرقي» في الضفة الغربية

شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أرشيفية)
17 يوليو 2025 03:52

رام الله (الاتحاد)

حذرت الأمم المتحدة من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً، داعيةً إلى تحقيق شامل ومستقل وشفاف، بشأن جميع انتهاكات القانون الدولي، مع استمرار اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن والأحياء الفلسطينية في الضفة.
وقالت الأمم المتحدة، إن «العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في شمال الضفة الغربية، في يناير الماضي، شرّد عشرات آلاف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع تطهير عرقي».
وأشارت المتحدثة باسم  «الأونروا»، جولييت توما، إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة، هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية .
بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن «الآونة الأخيرة شهدت زيادة في هجمات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ما أودى بحياة العديد من الفلسطينيين».

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تدعو مزيداً من الدول لاستقبال المرضى
«عقدة الخرائط» تهدد مفاوضات الهدنة في غزة
فلسطين
إسرائيل
الضفة الغربية
الأمم المتحدة
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
16 يوليو 2025
عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد
الذكاء الاصطناعي
عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد
اليوم 04:37
فلسطينيتان تبكيان قريباً لهما قُتل من جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو مزيداً من الدول لاستقبال المرضى
اليوم 03:52
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«عقدة الخرائط» تهدد مفاوضات الهدنة في غزة
اليوم 03:52
قذائف تم ضبطها خلال محاولة تهريبها للحوثيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. ضبط 750 طناً «أسلحة استراتيجية» للحوثيين
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©