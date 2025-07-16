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«الصحة العالمية» تدعو مزيداً من الدول لاستقبال المرضى

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17 يوليو 2025 03:52

جنيف (الاتحاد) 

دعت منظمة الصحة العالمية، أمس، مزيداً من الدول إلى استقبال وعلاج مرضى قطاع غزة بعد الإجلاء الطبي لمجموعة من المرضى غالبيتهم من الأطفال إلى الأردن.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على إكس: «أشرفت منظمة الصحة العالمية على عملية الإجلاء الطبي لـ35 مريضاً معظمهم أطفال، من غزة إلى الأردن برفقة 72 شخصاً من أفراد عائلاتهم».
وأضاف: «نحن ممتنون لحكومة الأردن على دعمها المتواصل وتوفيرها الرعاية المتخصصة للمرضى ذوي الحالات الحرجة».
وتابع: «لا يزال أكثر من 10,000 شخص في غزة بحاجة إلى الإجلاء الطبي. ونحث مزيداً من الدول على قبول المرضى للإجلاء الطبي - فأرواحهم تعتمد على ذلك، وكثيرون ينتظرون».
ولطالما دعت المنظمة إلى توسيع الممرات الطبية، بما في ذلك الاستئناف الكامل لمسار الإحالة التقليدي على مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي كان قائماً قبل الحرب.
وأضافت أنه بالمعدلات الحالية سيتطلب الأمر سنوات لإجلاء جميع مرضى غزة المحتاجين للعلاج.
وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الغارات الجوية ونقص الإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود في غزة «أدت إلى استنزاف شبه كامل» لنظام الرعاية الصحية الذي يعاني من نقص الموارد، إذ خرجت العديد من المستشفيات عن الخدمة فيما مرافق أخرى بالكاد تعمل.

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