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بريطانيا تعلن عن خفض سن التصويت لتعزيز الديمقراطية

بريطانيا تعلن عن خفض سن التصويت لتعزيز الديمقراطية
17 يوليو 2025 17:29

 أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أنها سوف تخفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاما قبل الانتخابات العامة المقبلة في إطار تدابير لزيادة المشاركة الديمقراطية.  
  وتعهد حزب العمال يسار- الوسط قبل انتخابه في يوليو 2024 بخفض سن التصويت من أجل انتخابات البرلمان البريطاني. وتسمح أسكتلندا وويلز بالفعل لمن يبلغون 16 و17 عاما بالتصويت في الانتخابات المحلية والإقليمية.
 وسوف تنضم بريطانيا للقائمة القصيرة للدول التي يبلغ سن التصويت فيها 16 عاما، إلى جانب الإكوادور والنمسا والبرازيل.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع إصلاحات أوسع تشمل تضييق قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية.
وقالت الحكومة إنها سوف تدخل نظام التسجيل الآلي للناخبين الأوتوماتيكي وسوف تسمح للناخبين باستخدام البطاقات المصرفية كشكل من أشكال تحديد الهوية في مراكز الاقتراع.  

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