الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميدفيديف يدعو روسيا للاستعداد للحرب

دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
17 يوليو 2025 17:53

قال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أوروبا لكن إذا صعد الغرب الأزمة في أوكرانيا بقدر أكبر فإنه يتعين على موسكو الرد وتوجيه ضربات استباقية إذا لزم الأمر.
وميدفيديف هو رئيس روسي ورئيس وزراء سابق. تولي رئاسة روسيا من 2008 إلى 2012.
نشرت تعليقات ميدفيديف من قبل وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.
ورفض ميدفيديف تأكيدات حلف الأطلسي ودول أوروبا الغربية المتكررة بأن روسيا قد تهاجم ذات يوم إحدى دول التحالف العسكري. لكنه قال أيضا إن روسيا بحاجة إلى أن تكون مستعدة للرد "بشكل كامل".
وأشار إلى أن "حديث السياسيين الغربيين عن هذا الموضوع (مهاجمة روسيا لدول غربية) محض هراء" مضيفا أن المسؤولين الغربيين يسعون إلى إذكاء التوتر عمدا.
ونقلت الوكالة عن ميدفيديف قوله "علينا أن نتصرف وفقا لذلك. الرد بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربات استباقية". 
ونقلت "تاس" عن ميدفيديف قوله "ما يحدث اليوم هو حرب بالوكالة لكن في جوهره هو حرب شاملة (إطلاق صواريخ غربية ونشاط مخابراتي عبر الأقمار الصناعية وما إلى ذلك) وحزم عقوبات وحديث بأصوات مرتفعة عن عسكرة أوروبا".
وأضاف "إنها محاولة أخرى لتدمير ‭‭‭‭'‬‬‬‬الحالة التاريخية التي كسرت القواعد‭‭‭‭'‬‬‬‬  والمتمثلة في بلدنا روسيا".
وردا على سؤال بشأن هذه التعليقات، قال الكرملين إن ميدفيديف عبر عن رأيه وإن مخاوفه بشأن أجواء "المواجهة" في أوروبا مبررة.

أخبار ذات صلة
قتيلان وجرحى في هجوم على بلدة بشرق أوكرانيا
روسيا تدعو إلى الضغط على أوكرانيا لاستئناف المحادثات
المصدر: رويترز
دميتري ميدفيديف
مجلس الأمن الروسي
الحرب في أوكرانيا
الدول الغربية
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل إلى المجر في زيارة رسمية
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى المجر في زيارة رسمية
اليوم 19:55
بوجاتشار يعود إلى قمة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يعود إلى قمة «طواف فرنسا»
اليوم 20:17
غرفة عجمان تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
اقتصاد
غرفة عجمان تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
اليوم 20:16
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا
اليوم 20:15
«أوفاسيف» تجمع 1.2 مليون دولار لتطوير الرعاية النسائية
اقتصاد
«أوفاسيف» تجمع 1.2 مليون دولار لتطوير الرعاية النسائية
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©