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إجلاء الآلاف جراء الأمطار في باكستان

إجلاء الآلاف جراء الأمطار في باكستان
17 يوليو 2025 18:43

قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ والجنود في باكستان يعملون اليوم الخميس، على إجلاء آلاف الأشخاص من الضواحي التي أغرقتها المياه بعدما غمرت الأمطار الموسمية التي هطلت لعدة ساعات المدن الكبرى، مما أدى إلى وفاة أكثر من 50 شخصا.
 وقال المتحدث باسم إدارة الإنقاذ فاروق أحمد إن نحو 15 ألف عامل إنقاذ مدعومين بمروحيات عسكرية و800 قارب يسابقون الزمن لإنقاذ الناس من القرى والمدن التي غمرتها المياه في إقليم البنجاب بوسط البلاد.
وأضاف أحمد أن أسوأ وضع كان في مدينة روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام أباد حيث تنقذ المروحيات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل فوق أسطح منازلهم بعدما فاضت مجاري المياه على جانبيها لتؤثر على المناطق السكنية.  
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم في حوادث على صلة بالأمطار والفيضانات في الأربع وعشرين ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات منذ الشهر الماضي إلى 180 حالة وفاة.

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المصدر: د ب أ
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