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سلوفينيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها

آليات إسرائيلية تهدم أملاكاً لفلسطينيين في الضفة (أرشيفية)
18 يوليو 2025 03:12

ليوبليانا (أ ف ب)

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أعلنت حكومة سلوفينيا أمس إجراءات لمنع وزيرين إسرائيليين ينتميان الى اليمين المتطرف من دخول أراضيها، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأورد بيان أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان  في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيعلنان شخصيْن «غير مرغوب فيهما».
وتندد الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرَيْن لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية تانجا فاجون للصحافيين «هذا الإجراء الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي».
وأضافت «إننا نوجه بذلك رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أنّه يجب أن تتوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء».
وفي يونيو، أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج فرض عقوبات على الوزيرين اللذين يخضعان الآن لحظر سفر إلى هذه البلدان.
سلوفينيا  اعترفت العام الماضي بالدولة الفلسطينية لتنضم إلى إيرلندا وإسبانيا والنروج.

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