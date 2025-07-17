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محكمة بلجيكية تقضي بمنع عبور مواد عسكرية إلى إسرائيل

ميناء أنتويرب في بلجيكا
18 يوليو 2025 03:12

بروكسل  (د ب أ)

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قضت محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، بعدم السماح لحاوية تضم محامل أسطوانية مدببة لصالح شركة دفاع إسرائيلية، والتي كان قد تم اعتراضها في ميناء أنتويرب، بمغادرة الميناء.
كما أمر قاضي المحكمة حكومة فلاندرز، وهو الإقليم البلجيكي الذي يقع فيه ميناء أنتويرب، بوقف نقل جميع المواد المخصصة للاستخدام العسكري، والمنتجات الدفاعية، ما لم تكن مخصصة للاستخدام المدني بصورة حصرية.
كما فرض القاضي غرامة قدرها 50 ألف يورو (57.927 دولاراً أميركياً) عن كل مخالفة.
وبحسب منظمة «فريدساكتي»، وصلت المحامل الأسطوانية من فرنسا إلى أنتويرب، وكانت متجهة إلى شركة الدفاع الإسرائيلية «أشوت عسقلان إنداستريز»، التي تقوم بإنتاج الدبابات والمركبات المدرعة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وتقول المنظمة إن هناك خمس سفن تبحر بين أنتويرب وإسرائيل شهرياً، وتشتبه في أن هذه السفن تحمل مواد عسكرية.

إسرائيل
بلجيكا
بروكسل
أنتويرب
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