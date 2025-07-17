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الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة أصبح كارثياً

توم فليتشر متحدثاً عن غزة باجتماع لمجلس الأمن في نيويورك (رويترز)
18 يوليو 2025 03:12

عواصم (وكالات)

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حثّ منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر مجلس الأمن الدولي على تقييم ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها في قطاع غزة، محذراً أول أمس من أن الوضع الإنساني أصبح كارثياً.
وقال فليتشر في نيويورك: «إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بضمان حصول الناس على الغذاء والإمدادات الطبية، ولكن هذا لا يحدث.. وبدلاً من ذلك، يتعرض المدنيون للموت والإصابات والتهجير القسري والتجريد من الكرامة».
وتحدث فليتشر عن الأوضاع المأساوية، قائلاً: «تعجز الكلمات عن وصف الأوضاع في غزة».
واستطرد: «الغذاء ينفد. أولئك الذين يسعون إلى الحصول عليه يخاطرون بالتعرض لإطلاق النار. الناس يموتون وهم يحاولون إطعام عائلاتهم».
كما تطرق فليتشر إلى التصريحات الأخيرة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية حول حرمان الفلسطينيين من الطعام بشكل متعمّد.
وقال: «استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب سيكون بالطبع جريمة حرب».
وأضاف: «ليس علينا أن نختار، وفي الحقيقة يجب ألا نختار، بين المطالبة بإنهاء تجويع المدنيين في غزة والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن».
وتابع: «ويجب أن نرفض معاداة السامية. يجب علينا أن نحاربها بكل ذرة من ذرات حمضنا النووي، ولكن يجب علينا أيضاً أن نُلزم إسرائيل بنفس المبادئ والقوانين التي تلتزم بها جميع الدول الأخرى».
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد حذّر من أن الناس في غزة لا يزالون يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء والضروريات الأخرى المسموح بدخولها إلى القطاع، في ظل استمرار الأعمال العدائية وتفاقم الجوع.
أفاد المكتب بورود تقارير أول أمس، عن مقتل أو إصابة العشرات في أحد المراكز العسكرية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات.
وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي، استمر الإبلاغ عن إصابات خطيرة بين طالبي المساعدات.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بإصابة شاب يبلغ من العمر 21 عاماً بالشلل مدى الحياة بعد إصابته برصاصة أثناء محاولته الحصول على كيس دقيق من أحد المراكز العسكرية.
وتتعرض الفئات الضعيفة إلى مخاطر جمّة، حيث نبّه مكتب أوتشا إلى أن شهوراً من تصاعد الأعمال العدائية أدت إلى زيادة المخاطر على الفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يكافحون للحصول على ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة، ويزدادون عزلة.
وقال مكتب أوتشا إن أكثر من 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة فقدوا كراسيهم المتحركة، وأجهزة السمع، والمشايات، وغيرها من الأجهزة المساعدة، وفقاً لمسح أجرته إحدى المنظمات الإنسانية الشريكة.
ومع تقييد حركتهم، يواجه الأشخاص الضعفاء تحديات عديدة، بما في ذلك الحرمان من الحصول على المساعدات الإنسانية، والتمييز، والتعرض للذخائر المتفجرة.
بدوره، حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الأوضاع في غزة مأساوية بالنسبة للنساء والفتيات، فالنساء الحوامل يلدن في الظلام، دون كهرباء ورعاية متخصّصة لمعالجة المضاعفات المحتملة، وتتضور آلاف الأمهات جوعاً.

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