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أميركا وبريطانيا وفرنسا تدين إصدار «الحوثيين» عملة جديدة

مقر البنك المركزي اليمني في عدن - أرشيفية
18 يوليو 2025 03:12

عدن (وكالات)

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دانت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، أمس، إصدار جماعة «الحوثي» في اليمن عملة نقدية جديدة، معتبرة هذا الإجراء «غير قانوني».
وجاء في بيان موحد صادر عن سفارات الدول الثلاث لدى اليمن: «ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة».
وأضاف البيان، الذي نشرته السفارات عبر منصة «إكس»، أن «السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي، الذي يتخذ من عدن مقراً له، وقراراته وحدها تعتبر شرعيةً مِن قبل المجتمع الدولي».
وتابع: «يجب على فرع صنعاء الامتثالَ لتوجيهات البنك المركزي في عدن دون تأخير».
وكانت جماعة «الحوثي» قد أعلنت، الثلاثاء، إصدارَ عملة ورقية من فئة 200 ريال وطرحها في السوق المصرفي، وذلك بعد أيام من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالاً.

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